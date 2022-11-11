出社會後，每個人都知道職場如戰場，看似平靜，實則暗潮洶湧，當有人陣亡時被當作墊腳石，有人卻可以在槍林彈雨中毫髮未損，甚至成功登上高位，《科技紫微網》運勢專欄指出天蠍座、獅子座、摩羯座、處女座因好勝心強的他們，在職場中總是可以發揮自己的能力，獲得工作夥伴的青睞。

▍天蠍座：職場密技，戰力旺盛。

在各個身懷絕技的武林高手之中，天蠍座無疑是高手中的高手，他們可是有非常多種絕技於一身，除了天蠍座一向讓人心生畏懼之外，他們其實還絕頂聰明，戰鬥力旺盛，個性沉著穩重，耐打耐摔，又能抵擋八卦攻勢只進不出，最重要的是，他們好勝心強，主管交辦的事情，絕對使命必達。

▍獅子座：職場密技，領導魅力。

天生喜歡站在高處領導群眾的獅子座，在職場上自然絕對要發光發熱，這或許並非源自於他們有多喜歡這份工作，或是從中可賺取多少利益，反而比較可能是因為在這位置上能獲得一些關注與掌聲，為此，他們汲汲營營把握任何一個耀眼並展現自我的機會，想方設法站在上位，發揮魅力，讓部屬為他們賣命。

▍摩羯座：職場密技，耐力十足。

勤奮的摩羯座，只要工作模式一啟動，就像開啟外掛一樣停不下來，相當有耐性，又能夠忍受常人所不能忍的艱苦工作，抗壓性非常高的他們是老闆信賴的得意助手，為追求工作完美可以沒有人情，為追求業績可以沒有日夜，這樣的人才不穩坐職場高位都難。

▍處女座：職場密技，暗黑高手。

處女座思緒清楚、邏輯縝密，舉凡在職場上的位置高度、敵我關係、計畫執行面向，他們可是瞭若指掌，看得一清二楚，對方有多少能耐、這位主管能夠幫他們多少，一個案子能帶來多少營收，或是今天要說甚麼場面話等等，甚至怎樣行動才能讓敵人為己所用，都在觀察之中，他們信手拈來就是各種手段招式，能輕鬆贏得人心。