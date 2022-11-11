新北耶誕城將在今晚開城，不過板橋居民也擔憂會交通堵塞問題，質疑耶誕城對在地人並無益處。對此，民進黨新北市長候選人林佳龍質疑侯市府，為什麼為了選舉利益，延長耶誕城的舉辦時間至53天，還在選舉之前，預算又加倍，帶給市民很大的衝擊，他若當選會徹底檢討，讓耶誕城辦得更精緻，又能縮短時間，避免對市民生活造成衝擊。

林佳龍說，他10日參加市議員黃偉哲的演講會，現場就有板橋人跟他陳情稱當天就開始塞了，他的競辦也在新板特區，鄰近耶誕城，明顯感受到塞車問題。

林佳龍強調，新北市有29個行政區，包括新莊副都心、三重等，都有很多地方需要歡樂和耶誕節，批評市府不要把所有雞蛋放在一個籃子，使板橋人民怨升高，新北市其他地方卻毫無機會過耶誕城活動。

林佳龍說，他會加以檢討後，擔任市長後會修正，讓城鄉都可以發展，每一區都有國際性盛會，29區都能均衡發展。