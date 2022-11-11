新北市長選舉選前之夜場地藍綠持續交火，民進黨新北市長候選人林佳龍競選辦公室10日舉行記者會質疑，林辦在時序上第一個申請「借板一送區運路」，為何最終是新北市長侯友宜陣營取得，呼籲侯市府講清楚、說明白。林佳龍今也批評，「選前之夜已經很清楚，侯友宜陣營他們作弊」，強調會據理力爭。

林佳龍說，侯友宜陣營沒有依規定在10月25日提出申請，將申請書夾帶在板一提出申請內卡位，這樣不公平的競爭、黑箱作業，侯陣營球員兼裁判，想要阻止他舉辦選前之夜，手法跟8年前打壓游錫堃競選新北市長如出一徹。

林佳龍表示，集會結社是憲法保障的人權，他們還是會規畫選前之夜，在區運路或板一廣場，請侯市府拿出資料，說服為什麼不能辦，他們已經請專家提出區運路、新站路舉辦選前之夜的交通維持計畫，那邊很安全、沒有問題，但市府又找區長說不行，不提供評估的資訊，這是非常霸道的做法，打壓競爭對手，他們會據理力爭，因為這涉及到憲法保障的人權，也涉及到選舉的公平競爭。