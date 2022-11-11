本次MSCI季度調整，在「MSCI全球新興市場指數」中，權重被調升最多之國家印度及土耳其；中韓被下調0.08百分點，幅度較高，台灣則被下調0.02個百分點，其餘國家變動不大。

本次MSCI季度調整，以「MSCI全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多之國家是印度，權重被增加了0.2個百分點，其次是土耳其，其權重增加0.09個百分點；而本次權重調降最多之國家為中國與韓國，權重皆被下調了 0.08個百分點，至於台股權重則被調降0.02個百分點，由13.37％下調至13.35％。

台股在本次MSCI調整權重中，除在「MSCI全球新興市場指數」權被調降0.02個百分點之外，「MSCI亞洲除日本指數」權重由15.49％上調至15.51％，調升0.02個百分點，在「MSCI全球市場指數」權重由1.45％上調至1.46％，調升0.01個百分點。