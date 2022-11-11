剛入主社交平台推特（Twitter）的全球首富穆斯克（Elon Musk）在10日向員工表示，公司明年可能虧損數十億美元，因此不排除會走向破產的可能。在推特陷入混亂之際，多名資深高層相繼離職已引起主管機關的關注。

穆斯克向所有員工發出一封名為「未來困難時期」的電子郵件，並下令結束推特遠距離工作政策。之後召開一次臨時全體員工會議，警告公司明年可能虧損數十億美元。

他完成收購後，讓推特因此增加130億美元負債，未來12個月總利息支出達12億美元，這金額超過推特最近公布其現金流的11億美元。他日前表示，由於許多廣告商抽掉廣告，讓推特每天賠400萬美元。

在推特危難之際，其資深高層爆離職潮。知情者透露，推特又有高層離職，這次是安全與誠信部門主管羅思（Yoel Roth），和廣告銷售主管維勒（Robin Wheeler）要離職。被點名的兩人未回應相關報導。

推特網路安全長基斯納（Lea Kissner）在10日發推文表示自己已離職。推特內部訊息顯示，個人穩私長基蘭（Damien Kieran）和審查長福高提（Marianne Fogarty）也已離職。

美國聯邦貿易委員會（FTC）對於推特大量高層離職，尤其這三名負責網路網路安全，穩私與審查有關的重要高層離職表示「深切關注」，因為這可能讓推特有違反主管機關規定的風險。

推特未回應有關可能破產、高層相關離職和FTC警示等問題。