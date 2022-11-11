在美國公布十月通膨降溫之後，歐元區國債殖利率在周四驟然下跌，支持了聯準會可能放慢升息的觀點。

美國十月核心通膨升0.3%，低於九月的0.6%，也低於經濟學家預期的升0.6%。

德國十年期國債殖利率跌19基點，為1.98%，為自10月3日以來最大單日下跌。該殖利率在上周上漲了20基點。

兩年期國債殖利率跌17.5基點，至1.946%。該殖利率在本周二升至2.25%，創下自2008年12月以來最高水準。

Edison集團執行董事Neil Shah說：「今天的美國通膨資料證實了一種說法，即峰值可能正在遠去」。「與此同時，頑固的核心通膨持續存在，有關勞動力市場緊縮的持續報導，將加劇工資通膨，顯示通膨面臨更長期和更頑固的挑戰」。

義大利10年期政府債券殖利率下跌27基點，至4.008%，為10月27日以來的最低水準。

義大利和德國10年期國債殖利率之間的利差收窄至200.5基點。

Quintet私人銀行首席經濟學家Daniele Antonucci表示：「核心通膨率明顯低於預期，將有利於聯準會在12月會議上放慢加息步伐」。

Antonucci補充說：「核心通膨率的下降提供一個早期跡象，表明根本的通膨壓力正在開始緩解，儘管現在就呼籲通膨已見頂可能為時過早」。