台61線西濱快速道路台中清水段2021年3月20日下午2時許發生預拌混凝土車追撞轎車當場引發大火事件，造成54歲根姓男、17歲侄女及2歲侄孫死亡慘劇。法院審理認定，車禍主因為根男突然煞停，預拌車林姓駕駛又未保持安全距離，分別為肇事主因、次因，依過失致死罪判林男10月徒刑，可上訴。

這場車禍不但釀三死慘劇，令人鼻酸的是，根家不到1個月分別在苗栗及台中遭遇車劫，共奪走5名親友性命，死亡的根女是低收入戶，父母都在打零工維生。

據了解，根女是南庄賽夏族，是列冊低收入戶，雙親目前都是靠著四處打零工維生，她的丈夫也是屏東排灣族原住民，家庭經濟不佳。

據了解，54歲根男當時開車搭載17歲侄女及2歲侄孫到台中探病，回程遭預拌混凝土追撞起火，根男倉皇逃出火海，全身嚴重燒傷。消防隊員撲滅火勢後，在燒成廢鐵的前座發現1名女子橫臥，上半身躺在駕駛座，下半身卡在副駕駛座，全身焦黑捲曲，雙手呈現環抱姿勢。

救難人員接著又在後座找到1名男童，皆已呈焦黑死亡，警方研判女子當時可能試圖踢開車門逃生，但火勢猛烈，來不及脫身，與外甥活活燒死。

根家是賽夏族原住民，1個月內兩度遭遇車劫，共奪走5名親友性命。警方指出，在2021年2月24日下午苗栗縣三灣鄉發生死亡車禍，當時27歲許姓男子酒駕逆向超車，造成許男與1歲兒子喪命，同車的19歲根姓妻子重傷。

林男犯後坦承和根碰撞，但矢口否認過失致死，辯稱自己看到根的車匯入車道時，有鬆開油門且減速，但因根驟然煞車，他開的貨車較重不易煞停，才會來不及撞上，認為自己並無過失。

根據法院勘驗行車記錄器及車禍鑑定報告發現，當時林男車速約每小時81公里，與根男的自小客車僅距離14公尺，若依高速公路及快速公路交通管制規則，車速80公里必須保持60公尺，但林並未採取較積極減速措施，雖然根男匯入車道時突然驟停是主因，但若林保持安全距離，應有足夠緊急煞停距離，因此為次因。審酌根男也有過失，因此依過失致人於死罪判林10月徒刑。