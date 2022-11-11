「新濠漾 II 紐約公園」3房格局亮眼，33坪空間適宜剛性需求者，以「豪景主臥」與「雙人次臥」磁吸小家庭目光，廚房與餐廳相鄰，享受下廚交流的幸福時光。室內梁柱外移不佔坪，挑高3米6遼闊，採光佳，延伸出通透空間感，實質為飯店等級住宅，其中又將3房規劃為10種特色，回家立即轉換為度假模式。

新濠建設目光聚焦在小家庭，新推案「新濠漾 II 紐約公園」主打33坪的3房格局，空間適宜、居住舒適，房內布局享受大師配備，以「豪景主臥」、「雙人次臥」、「書房客臥」3種布局打造舒適生活感。窗外景色開闊，建築3面大棟距，獨享窗景心曠神怡，160公尺綠園道讓家猶如包裹在公園裡，讓歸所回到放鬆的核心價值。

「新濠漾 II 紐約公園」以「豪景主臥」、「雙人次臥」、「書房客臥」3種布局打造舒適生活感。(圖:新濠建設)

其中「高效廚房」比鄰「品味餐廳」，能營造上菜的期待感，也讓客廳的話題廣布，無論在房中哪個地方都與家人有所連結。此外，房內沒有小樑設計，以室內梁柱外移不佔坪的方式呈現，採飯店等級挑高3米6，讓室內空間延伸出超乎想像的大視野，實現環境的魔術空間。「新濠漾 II 紐約公園」的房內布局舒暢，又在巧思中讓家人緊密連結，讓美學與情感兩者兼得。

房內布局有10種特色作參考，從進門的「玄關落塵區」環視，第一眼能聚焦在優雅的「品味餐廳」和「樹海客廳」，一下班就能望見家人相聚的溫馨感；房間以3種「豪景主臥」、「雙人次臥」、「書房客臥」量身打造，回到家就有度假實感；「機能工作陽台」和「高效廚房」經過設計，讓家務也能輕鬆便捷。「新濠漾 II 紐約公園」房內設計無微不至，享受飯店級度假體驗。

「新濠漾 II 紐約公園」房內布局有10種特色作為參考，布局舒暢，又在巧思中讓家人緊密連結，讓美學與情感兩者兼得。(圖:新濠建設)

「新濠漾 II 紐約公園」不只對房內規劃細緻，還一樣適用新濠建設的黃金保證「不二價」，領先業界創造誠信的交易平台「玩真的」，樹立房價資訊透明的新典範，百分之百落實的規則讓首購族也能安心，「公平、公正、公開」的原則保障客戶權益。

【新濠漾 II 紐約公園】

電 話| 02-29955588

基地位置| 頂文路1-1號