屏東縣向來被視為民進黨本命區，《菱傳媒》10月5日公布的民調卻顯示，民進黨參選人周春米獲37.28%支持度，領先國民黨參選人蘇清泉的34.89%，領先幅度不多引發關注。蘇清泉今(11)日接受專訪時透露，內部民調顯示中間選民比例高達47%以上，「這是以前沒有過」，蘇強調，他的選戰策略就是勤握每雙手、拜訪百工百業，瞭解困難並幫忙解決。

蘇清泉今接受港媒《中評社》專訪時表示，民進黨在屏東執政25年，所有缺點都沒改善，蘇承諾，若當選，屏東縣長潘孟安做得好的部分，他一定會延續，做的不夠的會補強、沒有做的會立刻做。蘇清泉也透露內部民調顯示，目前中間選民比例高達47%以上，「這是以前沒有過」，他認為原因出在他們不想受到政黨的束縛跟綁票。

蘇清泉提到，目前屏東縣府最大問題是，因為太好選，隨便選都會上，導致不關心百姓，「這是他們最糟糕的地方」。蘇清泉表示，他的民調與周春米在伯仲之間，目前選戰策略就是要勤握每雙手，並拜訪百工百業，瞭解他們的困難，幫他們解決，重要的是「絕對不貪污」，並堅持做對的事。

《菱傳媒》日前公布的屏東縣長最新民調讓許多人感到意外，多次到屏東替蘇清泉助選的國民黨台北市前議員羅智強曾表示，綠營南台灣選情已有破口，他認為「屏東是非常有可能翻盤的」。