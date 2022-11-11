雙11戰火從電商燒到餐飲，王品集團燒肉品牌也加入戰局，「Oh my！原燒」至月底前祭出11元加購雪花板腱牛優惠，「最肉」推99元加購澳洲和牛厚裙肉活動，此外酒水優惠也不能少，「肉次方」自即日起享99元加購ASAHI生啤優惠，「初瓦」將於11月14日舉辦炸彈酒敲杯挑戰賽，挑戰成功者可享整單8折。

「Oh my！原燒」、「最肉」本月攜手發起「燒肉購物節」活動，11月30日前至「王品瘋美食App」領取活動票券，即可以銅板價加購肉品，活動開跑一周已有近萬人領券，高達千人到「Oh my！原燒」兌換使用。活動期間內憑優惠券到「Oh my！原燒」消費多人套餐，即可以11元加購價值218元的「雪花板腱牛」一份，或至「最肉」消費滿單人500元低消，即可以99元加購價值380元的「澳洲和牛厚裙肉」一份。

肉控天堂「肉次方」酒水優惠大方送，從雙11一路到聖誕、跨年都適用，即日起至2023年1月2日前內用，即可以59元加購柏克金黃金拉格啤酒一罐，或以99元加購ASAHI生啤一杯。韓式料理「初瓦」將於11月14日品牌「啵啵日」舉辦挑戰賽，當晚8點挑戰6杯炸彈酒敲杯成功，即可享整單8折優惠。

※禁止酒駕，飲酒過量有礙健康。※飲酒過量，害人害己。