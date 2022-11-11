李毓芬近年影歌雙棲，不論戲劇或歌唱事業皆繳出漂亮成績單，不過日前無預警大動作隱藏昔日所有貼文，還上傳6張全黑圖，其中一則更寫下：「再見，Goodbye」，引起網友熱議，如今這些舉動終於都有了解答。

李毓芬日前將大頭貼換成線條狀后冠，接著清空IG內容並上傳6張全黑底圖，其中一則貼文寫著：「再見，Goodbye」，一度讓網友疑惑是否發生不如意的事，如今這些疑問都有了解答，8日時她發出3張女孩下沉到水底的照片，並寫著斗大數字3，隔天數字變成2，昨(10日)數字直接變成1，更釋出17秒動畫預告片，原來是在倒數新作品的問世。

李毓芬更新8張照片及釋出17秒動畫預告片。(leeyufen IG)

李毓芬釋出17秒動畫預告片時，發文寫下：「即將到來！ 每段成長的經歷都是一段奇幻和神秘的旅程，當中的每份渴望，每個選擇以及每一刻的堅持共同構成了今時今日的「我」。活在當下，就是讓過去的淚水和傷痕變得不枉。 唯有重組過去，才能形塑未來。未來的日子，讓我們共同見證一段屬於現代女性的蛻變歷程，讓我和你從中支取力量」，讓期待她睽違多時作品的粉絲相當興奮。

眼見預告片出現各種童話故事的公主，眾人紛紛留言：「阿ㄆㄧㄚ和芬迷期待美芬老大新作品」、「等待是值得啦」、「公主的童話故事」、「好期待喔，我的女神」、「大師級畫風，配樂緊張刺激，是一個怎樣的故事，令人相當期待」。