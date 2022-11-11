日本央行11日公布10月躉售物價指數（WPI）年增9.1％，雖然低於9月創新高的年增10.2％，但仍高於市場預估的8.8％，處於高檔水準，主要是日圓持續疲弱，導致日本企業輸入原物料成本不斷增加。

外界認為目前WPI數字凸出日本當局面臨的困境，其致力保護日本脆弱的經濟復甦同時，又要面對輸入物價高漲傷害企業獲利與民間消費力等問題。

日本央行表示，10月是日本2022年會計年度下半年的開始，所以各個產業的公司都會借此機會去調高價格，把新增的原物料成本轉嫁出去。

數據顯示，10月份石油與煤炭價格年增2.6％，明顯低於9月的年增14.5％，反映全球燃料價格在這段時間走低的狀況。

但10月鋼材價格年增22.4％和食物價格年增6.9％，因為製造業繼續把新增成本轉嫁給汽車製造業和零售商。

另外，以日圓為計算基礎的10月進口物價年增42.6％，低於9月的年增48.5％。顯示日圓走貶是不斷推升進口物價的主因。