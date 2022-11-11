連接器大廠貿聯（3665）10日在台南市安南區舉辦新廠動土典禮，未來預計設立高階車用與醫療產品產線，新廠符合綠建築標準，屋頂規劃太陽能發電系統，並採用高效率節能設備。本案屬於經濟部通過之「投資台灣三大方案」，預計2024年第二季完工，屆時可望創造超過500個就業機會，及每年20億的營收。

貿聯在全世界生產據點高達32個，是全球少數產能橫跨歐洲、美洲、亞洲的線束廠。繞了世界一圈，如今鮭魚返鄉，回台設廠，在台第一個工廠落腳台南。貿聯董事長梁華哲夫婦皆為台南子弟，旅美創業有成，為回饋鄉里，在台南市長黃偉哲力邀下，擬投資32億元在台南市科技工業區建廠，以因應全球布局戰略、風險分散需求。

梁華哲於致詞時表示，台南廠的定位是高附加價值，以研發為主，未來亦將成為貿聯的自動化基地，雖然台南廠規模不是最大，但技術含量卻是最高。此次返台設廠，梁董事長也特別感謝台南市政府，對於在地產業發展及升級的大力支持與幫助。

貿聯日前公布2022年第三季財報，合併營收新臺幣145.26億元（美金4.79億），合併稅後淨利（歸屬於本公司業主）為新臺幣11.84億元（美金3917萬），每股稅後盈餘（歸屬於本公司業主）新臺幣7.64元（美金0.2551元）。第三季營收創歷史新高，若以新台幣計價，比去年同期增加96％，稅後淨利年增95％。2022年截至10月為止，累計合併營收為新台幣448.63億元，年增高達94.19％，續創同期新高。