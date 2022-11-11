儘管恩比德11日替七六人貢獻26分、13籃板的雙十數據，可惜少了哈登助陣的七六人，最後仍然作客以95比104不敵老鷹，吞下本季第7敗(5勝)，排名跌到東區第10，老鷹以崔楊26分最高，卡培拉也有不輸恩比德的18分、20籃板雙十表現。

儘管是連兩天出賽，帶著眼傷與腰傷上陣的崔楊，一開賽仍然火力全開，光在首節就轟下15分，幫助老鷹很快就掌握領先優勢，不過來到次節，崔楊明顯開始熄火，也讓七六人趁機追上，打完上半場，老鷹仍以46比42領先，崔楊半場18分。

恩比德下半場很快就吞個人第4犯，讓他只能下場暫時休息，老鷹趁機拉開領先差距，打完前3節，取得80比66大幅領先，儘管恩比德末節先發上場幫助七六人打出8比2，隨後老鷹卻靠板凳陣容打出12比0，反而轉眼取得94比74大幅領先。

沒想到七六人換上全板凳陣容，反而開啟強大追分氣勢，打到最後2分02秒，七六人把比數追成94比100，更順勢換上恩比德想要演出逆轉秀，幸好穆雷及時投進兩分球，崔楊最後17秒傳給卡培拉灌籃，老鷹終於把這場勝利順利流下來了。