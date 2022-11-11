香港男團MIRROR今年七月在紅館開演唱會時，兩名舞者遭空中600公斤巨型螢幕壓傷，其中一位男舞者阿MO（李啟言）因此腦出血、頸椎爆裂，恐永久癱瘓，而事發三個月後，今（11）日凌晨傳出警方拘捕4男1女到案。

MIRROR演唱會在7月28日爆發嚴重事故，台上大螢幕突然掉落，砸向地上的兩名舞者李啟言（阿Mo）、張梓峯（阿峯），當時輕傷的阿峯目前已出院，另一位舞者阿Mo頭部重創、頸椎第四節爆裂及神經線受損，至今傷勢未癒仍在醫院治療。

根據《香港01》報導，MIRROR演唱會舞者遭巨幕砸傷的案件，當地政府已成立跨部門小組進行調查，而警方今（11）日早上6點分別前往筲箕灣、八鄉、大角咀、藍田及馬鞍山等地，逮捕涉嫌「欺詐」及「容許物件由高處墮下」的4男1女到案，據悉，這五位成員為總承辦商藝能工程與次承辦商協興隆的工作人員，其職務分別為製作總監、項目經理、負責舞台工程的高級監工等。

然而，根據當地政府跨部門工作小組先前初步調查結果表示，出事的鋼索放大5,000倍後，可見斷裂表面有金屬疲勞條紋，但在之後的調查過程中，由於有多種不同因素，難以認定只有一方需負全責，再加上工作小組、警方及勞工處都未有共識，不斷修訂報告內容，至近日才提交律政司，導致調查報告事發3個多月才出爐」。