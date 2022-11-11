男子陳喬庭前年擔任宜蘭縣員警時利用執行護鈔、防詐勤務，向91歲老翁及婦人各詐騙40萬元和37萬元，最高法院駁回陳的上訴，考量他坦承犯行，依公務員利用職務上機會詐取財物罪將陳判刑9年11月，褫奪公權3年。全案定讞。

陳喬庭在2020年11月26日於派出所值班時，林姓婦人因接獲詐欺集團成員電話遭詐騙28萬元到派出所報案，陳喬庭因家人及其本人高額債務纏身，亟需用錢，竟向林女說要借用30萬元做為誘餌，才能引出詐欺集團首腦，騙取30萬元後來又騙走7萬元。

去年1月22日上午91歲的老翁到銀行提款40萬元，欲支付房屋修繕之費用，銀行行員主動向派出所提出協助民眾護鈔之需求，陳喬庭執行護鈔勤務，卻利用對方年事已高且為獨居，向老翁說派出所可以先幫忙保管該筆40萬元，詐得40萬元花用殆盡。

後來，老翁到銀行詢問櫃台行員護送其返家之警員姓名，並到派出所認出陳喬庭，經警調查才循線查獲陳的犯行。

宜蘭地方法院一審將陳判刑10年，台灣高等法院二審考量陳男執行警察職務多次經核定工作績優記嘉獎、記功表現良好，卻利用職務上機會詐騙，所為顯不可取，念及他坦承犯行，與老翁達成和解但未實際賠償，改判刑9年11月，最高法院駁回上訴確定。