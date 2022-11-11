「成吉思汗健身俱樂部」負責人、網紅館長陳之漢近日數度飆罵民進黨，10日凌晨再開直播哭喊「我錯了，我對不起民進黨！」透露自己旗下7間公司同時被查稅，還被查空氣品質，諷刺地請網友「票投陳時中，支持阿館」。行政院環保署昨說，館長的健身房被查空品，是新北市環保局於8月22日派員前往稽查，屬例行性定期檢查，有記者詢問新北市長侯友宜，會不會覺得中央在甩鍋？對此侯友宜完全沒有多做批評，僅說很感激館長在新北做很多公益，這部分要謝謝館長。

侯友宜今天前往新北市永和區溪洲市場掃街拜票，記者詢問，館長事件會不會覺得中央在甩鍋？侯友宜表示，館長是一個對新北警消貢獻很多的人，貢獻很多運動器材，也提供很多健身的方式，讓警消同仁可以專心打擊犯罪，守護人民的安全，由於館長做了很多公益，因此侯友宜對他非常感激，侯認為，館長面對所有的事，相信都是非常正向地看待。

隨後記者再度追問一次，會不會覺得是行政院在甩鍋？侯友宜依然沒有批評，僅說「我還是非常感激館長，因為他很正向面對警消，來守護新北市安全」，同一名記者聽聞再換個問法「館長有感覺被查水表？」，侯友宜不再理會，讓下一名記者提問。