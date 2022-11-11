萬海(2615)第一艘13,100 TEU系列新造船「WAN HAI A07虹春輪」首航台北港，「虹春輪」是萬海航運委由韓國三星重工船廠所建造13,100TEU系列船舶第一艘，於10月25日在韓國三星巨濟船廠交船之後，隨即投入萬海航運亞洲－北美西岸航線，沿途彎靠海防、蓋梅、蛇口、香港、廈門、臺北、上海、寧波、長堤以及奧克蘭等港口。

「虹春輪」船舶全長335公尺，寬51公尺，設計吃水16公尺，設計船速可達22節。此系列船舶採用新型主機以及節能設計，可減少航行阻力達到節能省油的效果，並提前符合EEDI(Energy Efficiency Design Index) phase III最高標準，有效減少碳排放，迎合綠色航運的趨勢，落實萬海航運環境保護的經營理念。另外，這系列船舶榮獲「智能船舶」（Smart Ship Notation）認證，透過智能船舶系統建置，利用各項監控系統及通訊設備蒐集船舶航行數據及船舶設備運作情形，強化船舶安全管理，為客戶打造安全的貨櫃運輸服務。

基於未來長期營運發展，萬海已簽訂18艘13,100TEU級的船舶，目前第一艘13,100TEU船舶「虹春輪」已投入營運，預計今年底前，還會有另一艘13,100TEU船舶交付，其餘16艘船舶，預計在2024年底以前陸續竣工交船。