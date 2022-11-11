據婦女新知統計指出，全台各縣市的小內閣中女性比例普遍偏低，最高為連江縣的35.29％，但最低為宜蘭縣僅有1名、僅占4.35％，婦女新知表示，各縣市小內閣的性別比例嚴重失衡，所有縣市均未超過4成，呼籲縣市首長應積極發掘女性人才。

婦女新知秘書長覃玉蓉表示，如婦女比例最低的宜蘭縣，唯一一名的女性局處首長為主計處長，「但主計處長任命權並不完全不在縣市首長手上」，如果在任用小內閣時，能夠選擇更多元背景的局處首長，才能帶入更多生命經驗，也培養多元能力，也呼籲在同一職位考量時，在能力相差無幾的情況下，應優先選擇女性。

覃玉蓉也說，其實在縣市首長候選人甫當選時，小內閣中女性仍能有一定占比，但隨著局處首長更迭，往往又趨向於男性。

「政府經常把國會女性參政大外宣」，台灣大學政治系教授黃長伶說，我國國會女性參政比率為全亞洲第一，但不同層級落差很大，如全國204個基層代表會中有16個代表會為0女性代表會，全國159地方議員選區中，有36個選區中一名女性議員都沒有。

黃長伶表示，因此多年前就主張把地方制度法修正為「選區當選人數在3人姒上者，每3位當選人中，任一性別不低於1／3」，才能確保各性別的參政權利。