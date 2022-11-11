台北捷運不成文規定，一名男網友PO照表示，台北捷運擠滿人，大家都不約而同「右立左行」，讓趕時間的人可在電扶梯左側行走，而這樣井然有序的畫面，也讓原PO大讚台北人很自律，不像是從南部上來的人會總愛吵說「趕時間就去走樓梯！」貼文引起網友熱議，不少人南部人傻眼說，請問南部人得罪你了嗎？北捷早說過，現在已經沒有右側站立、左側行走的規定。

一名男網友日前在臉書社團《爆怨2公社》上分享照片，只見台北捷運的電扶梯滿滿都是人，但所有人都不約而同的遵守「右立左行」的不成文規定，不想爬樓梯的人就靜靜的站在電扶梯的左手邊，而趕時間的人則會運用電扶梯左側行走。

男網友語氣不善地說，常常聽到有些人會批評「右立左行」的不成文規定，說什麼趕時間不會爬樓梯嗎？但是就是沒有樓梯可以走啊？還好台北人都很自律，一般在吵在鬧的，都是南部上來的那些人。

貼文引起網友討論，「這是開地圖砲？硬要戰南北」、「南部人得罪你了？」、「趕時間不會早點嗎？你是屎在滾，還是尿快滴下來」、「拜託，轉頭一看就有樓梯，真的很趕就去走樓梯啊」、「南部人惹到您了嗎？大家不都是台灣人？有必要這樣？」、「這樣很歧視南部人欸」。

台北捷運則說，「右側站立、左側通行」已經是很久之前的宣導標語，目前一律都改為「緊握扶手、站穩踏階」，不過，許多搭乘北捷的乘客早已養成習慣，因此很多人都仍會「右立左行」，不過，現在並沒有強制規定，因此站在左邊也沒錯。