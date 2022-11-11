無黨籍台北市長候選人黃珊珊今上午前往松山區龍城市場掃街，會後受訪。（陳薏云攝）

年底選舉在即，昨親民黨文宣部前副主任吳崑玉接受網路媒體《新聞不芹菜》專訪，談及無黨籍台北市長候選人黃珊珊，他自曝曾警告黃遠離台北市長柯文哲，直言「柯文哲會是妳最大的破口。」對此黃珊珊今受訪表示，「不認同任何人是破口，選舉是我在選，候選人就是我。」另也表示吳崑玉本來就是很自我自我的人，尊重他的意見。

吳崑玉昨表示曾多次呼籲黃珊珊與柯文哲保持距離，「如果妳（黃珊珊）和柯文哲走在一起，藍的票不一定會給妳，綠的票一定不會給妳。」並分析藍營支持者對柯文哲是嫌棄的，綠營支持者則視柯文哲為寇讎，因此若黃珊珊與柯文哲接觸密切，兩方的票都會流失。更強調黃珊珊曾找他幫忙輔選，但他一直沒有去幫，原因很簡單，「柯文哲在那邊我幫不下去，我跟那一屋子的人完全不合」。

黃珊珊今上午前往松山區龍城市場掃街，會後受訪被問及吳崑玉說法，黃珊珊表示吳崑玉本來就是一個很自我的人，所以我很尊重他的意見，有問題還是會請教他。黃也強調自己沒有仔細看過這個專訪。

另黃珊珊也表示，大家的意見都會參考，但是不會把他很武斷地做這樣的決定。這次選舉的訴求的是叫全體台北市民，不要再分顏色也不要再把人貼標籤了。吳崑玉有他的意見，但市民的意見最重要。