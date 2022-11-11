NBA「魔獸」霍華（Dwight Howard）加盟T1聯賽桃園永豐雲豹，成為台灣籃壇史上最大牌的洋將，球團總經理蘇翊傑表示，桃園雲豹開出超過20萬美元的月薪，絕對是讓霍華滿意的數字，但根據大陸相關媒體人透露，其實霍華的經紀人也曾探詢CBA（中國男子籃球職業聯賽）球團，報價是1個賽季稅後150萬美元，之所以會錯過霍華加盟，主要有2個原因。

據大陸媒體人《所羅門的臣僕》爆料，霍華經紀人也曾給過CBA報價，為1個賽季稅後150萬美元，這個報價對於CBA大部分的球隊來說確實不低，有些CBA球隊2名外援的薪資加在一起也不到稅後150萬美元。

霍華未選擇待遇更好的CBA，陸媒《體育大生意》則分析2原因，第1是因為CBA實施賽會制的關係，20支球隊人員都將集體出入球場，按照霍華的個性，在無觀眾且封閉的球場打球或許將無法適應，前上海久事大鯊魚外援比斯利（Michael Beasley）就因為無法忍受單一枯燥的比賽生活，僅打了4場比賽就與球隊解約。

另1個原因則是CBA目前未開放觀眾進場，即便球迷非常興奮，但沒有在現場親眼目睹霍華打球，在吸引力上差距還是非常大的，加上沒有門票收入，多數球隊並沒有辦法負擔霍華薪資。