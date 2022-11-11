衛福部長薛瑞元11日前往立法院備詢並受訪。（姚志平攝）

衛福部長薛瑞元與國民黨立院黨團書記長李德維因為高端槓上，今早行政院長蘇貞昌也力挺表示「立委不應濫用言論免責權」，薛瑞元受訪時也說，免責權並不是毫無限制，對於進入司法誣告的行為，不在言論免責權範圍內。

國民黨立法院黨團書記長李德維日前赴台北地檢署告發衛福部長薛瑞元及疾管署長周志浩，涉嫌違反《貪污治罪條例》、《公務員圖利罪》，薛瑞元反嗆，「我一定跟他搞到底，反正我們兩個人有一個人會被抓去關」。蘇貞昌出席立法院會總質詢前受訪也力挺薛瑞元，表示雖然立委有言論免責權，不用為自己說的話負責，但不應無限上綱，濫用司法資源，他也支持公務員保障自己的權利。

薛瑞元受訪時率先感謝蘇貞昌力挺，他表示「言論免責權並不是毫無限制，對於進入司法誣告的行為，不在言論免責權範圍內。」對於李德維說怕薛瑞元被關，薛也回擊「請他擔心自己就好」。

媒體詢問，李德維今早受訪時說昨天薛瑞元沒吃早餐才會爆衝，薛瑞元則說「我每天都會吃早餐，謝謝關心」。

被問及波波1113大遊行，薛瑞元也說，立法院經過黨團協商討論附帶決議不執行，跟我們立場一致，至於不執行之後怎麼樣，就回歸正常的體制，對於12月回來的波波醫生，薛瑞元指出，目前朝回歸正常體制規劃。