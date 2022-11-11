10日適逢海象平穩，澎湖地檢署檢察官立即指示海巡署第八海巡隊派船運送至馬公，進行大體的相驗工作。（望安分局提供）

澎湖望安分局10月底發現一具無名屍，因遇到連續10幾天的東北季風狂吹，大小交通船無法正常啟航，使得大體無法運送到馬公澎湖地檢署相驗，直到10日檢察官下令海八警艇協助，才順利送往菊島福園，該事件也凸顯出冬季澎湖小離島大體運送的問題。

據了解，望安分局10月31日接獲報案，聲稱在望安島北方海域一處沙灘發現一具無名屍，經員警到現場勘察難以辨識身分性別，加上澎湖海域颳起強烈的東北季風，分局請示澎湖地檢署檢察官之後，先將大體移至望安鄉公所的臨時冰櫃予以冰存，再視天候狀況將大體運送至馬公相驗。

據望安分局偵查隊長才江淩表示，經初步檢視無名屍外觀無明顯特徵，也無配戴金飾或項鍊，由於身上無身分證明證件，另查訪附近社區居民，亦無人失蹤及其他意外異樣，研判應非望安島居民。

10日適逢海象平穩，檢察官立即指示海巡署第八海巡隊派船運送至馬公，進行大體的相驗工作。經初步相驗完畢，檢察官指示擇日解剖，等到解剖及採樣情形再辦理後續公告。

據了解，澎湖因東北季風導致小離島的交通常會受阻，一般遇到大體運送非常困擾，目前望安東安村長許大信、七美各有一艘漁船願意幫忙載運，但只限定鄉民做功德之舉，無名屍就必須靠公部門的船隻協助，因此需要有關部門盡快修訂「澎湖縣處理無名屍自治條例」相關規定，以建立有尊嚴完善的標準作業流程。