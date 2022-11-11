台北西區門戶計畫「台北雙星」新建工程今(11)日正式啟動，預計將在2027年完工後，台北市長柯文哲說，此案完工後，讓舊城復興、北市東西軸線翻轉理想實現，相信台北雙星的新建能夠重塑台北車站周邊市容、再造西區的城市繁榮，為台灣再創一個國際級新地標。

台北雙子星大樓(C1/D1土地開發案)自2006年推動招商，歷經5次流標未成，最後終於在2019年12月簽約，終於在今天正式啟動。C1/D1用地基地面積達9,600坪，新建工程包括兩棟摩天塔樓、一條聯通台北車站的高架步行臺北長廊、多功能花園露台，以及大面積做為公共文化用途的公益客廳。其中C1大樓為55層樓高、D1大樓為74層樓高，總樓地板面積達17萬坪。

柯文哲致詞時表示，C1/D1營運商轉後將可提供1.6萬個就業工作機會，北市府每年約有18.7億元租金收入、增加營業稅及房地稅收約14.6億元，每年並可創造千億元以上經濟產值，帶動區域經濟發展。

為打造國際高度的台灣新亮點建築，台北雙星股份有限公司攜手黃金陣容，特別與美國SOM設計事務所、三大聯合建築師事務所、永峻工程顧問等國內外知名頂尖團隊合作，預計在台北市西區門戶計畫軸心位置打造國際新地標，不僅將是台灣首座獲得三大認證的智慧綠能建築，也規畫了最大的市民公益空間，從外觀到內涵都兼具歷史文化傳承與未來科技進步的展現。