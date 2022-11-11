韓國央行11日表示，當務之急就是要穩定物價以及降低通膨，故得透過緊縮政策來完成。不過，擔憂當地利率一直向上攀升，各行各業的資金需求壓力也會跟著愈來愈大。

同時，韓國央行也憂心在存款利率大升之下，資金明顯流向當地銀行，如何再倒回市場，以及是否日後會有流動性問題，都值得再觀察。不過，預估美國聯準會再次升息的力道，可能會稍微減輕。

以韓國來說，為了打擊通膨，從去年8月啟動升息周期後，在多次升息下，當地利率也從極低的0.5%，大幅拉升至目前3%。由於韓國央行在2022年的既定會議只剩下在24日，12月並沒有排入，故11月底時再次升息機率不小。

不過，在韓國央行做好自己工作，努力穩定物價同時，當地政府現在也面臨著需要提供財務援助給多個產業，不要讓市場動盪不安。以韓國近期發生的樂高樂園違約事件，以及韓企公司債殖利率狂飆等都可見一斑。

韓國央行指出，從歷史角度來觀察，近來當地利率上升速度太快，韓國不管什麼行業，多多少少都碰到營運上的問題。所以，維持金融市場穩定很重要，尤其是對那些非金融業的業者而言。

至於韓國經濟成長未來挑戰，央行認為要視全球景氣以及地緣政治發展而論，有賴大國帶領下，各國相互合作以及良性競爭，若不相互合作，只怕會產生對貿易以及經濟等不同層面的負面影響。