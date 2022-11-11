民進黨桃園市長候選人鄭運鵬10日晚間在觀音的造勢活動中，場外有民眾攜帶玩具槍不服盤查遭逮捕送辦，維安議題引發關注。對此，國民黨桃園市長候選人張善政表示，給予現場員警正面肯定，也直批蔡英文總統與行政院長蘇貞昌跑各地輔選，造成維安壓力，應將珍貴警力用於顧治安，而非顧輔選。

張善政表示，昨晚的事件中，現場員警非常機靈，很快控制住情況，給予警方正面的肯定。張善政話鋒一轉說，蔡英文與蘇貞昌等人，現在不停跑去各縣市輔選，造成當地很大的維安壓力，最近才發生台版柬埔寨案件，警力十分珍貴，應該好好顧治安，不應花費這麼多警力在輔選維安上，把治安顧好才能讓民眾放心。

此外，國民黨台北市長候選人蔣萬安請辭立委以示決心，民進黨則定調7位參選縣市長的立委不會請辭，綠營更反酸張善政才應辭經濟黨顧問。

對此，張善政直言，他的顧問職根本是「空的職銜」，完全沒任何工作內容，沒什麼辭不辭的問題，反倒是民進黨7位立委都說不辭，應該是想繼續留在立院服務，所以就成全他們吧，讓更好的人來當地方首長。