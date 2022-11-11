一名屢次酒後騎單車上路的王姓男子，日前因騎車搖搖晃晃被員警攔下，過程中他相當不配合，多次吐氣未達秒數，甚至直接跟警方說「把我抓去派出所好了」，甚至囂張稱「我去派出所幾百次了」，最後因酒測值超標，苦吞罰單。

小港分局漢民派出所警員於8日深夜23時許，行經小港區崇文路與康莊路口時，眼尖發現一名男子騎乘自行車搖晃不穩，擔心該男子發生危險，將人攔下沒想到卻意外發現他的身上散發酒味，以酒精感知器測出該男有酒精反應，實施酒精濃度呼氣測試，酒測值達0.26mg／L，依規定掣單告發。

48歲王姓男子於警方施測過程中，不但多次吐氣未達秒數，試圖藉此消極不配合酒測，還喊：「把我抓去派出所好了」、「已經被抓去派出所幾百次了」。經警方了解，王男自稱在公園喝了一罐啤酒後即騎車上路，未料碰上員警，最後見拖字訣無效，只得接受警方施測，並苦吞罰單。

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