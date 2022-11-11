新南向市場商機龐大，商業發展研究院11日表示，新南向市場創新行銷計畫規劃「跨產業交流會」，透過專家講師與業者間的互動交流，提升我國中小企業出海的能力，針對海外拓展的問題和痛點提出解決方法，11/15日登場「2022新南向出口實戰論壇」，為業者剖應具備必備的巿場戰力，成功打進南向巿場。

商研院行銷與新媒體研究所規劃師陳彥佑指出，海外市場與國內市場相較，有其難度與挑戰，面對這些挑戰，企業的「能力」也就更形重要。擁有人口紅利的新南向各國、一直是我政府推動「新南向政策」的目標國家， 但在市場、語言、文化差異的挑戰下，如何成功布局，的確考驗著企業的能力。

商研院認為，台灣業者要開發新南向市場，必須要有全新的思維與作法。如何從數據、通路商、社群及AI等數位科技規劃適合拓銷計畫，並且練好基本功、落實在日常實際操作，以厚植企業出海能力，這些都是決勝新南向市場的關鍵。

此外，若無法實體參與11/15的活動，商研院提供，業者可前往新興市場情報誌，線上註冊會員後，於12月1日起至12月20日間登入觀看並體驗論壇當日之精彩內容。