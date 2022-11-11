34歲倪妮早年演出張藝謀電影《金陵十三釵》出道，有雙修長氣質丹鳳眼的她氣質優雅，美得相當天然，也應證張藝謀過去所說挑女演員絕不選「整容臉」的潛規則。近日，倪妮接拍時尚雜誌封面，可見她兩條寬約5公分的繃帶遮胸，上圍若隱若現，另一個前傾動作可見北半球，性感又不低俗的衣著引來網友熱評。

倪妮2007年參加張藝謀選角，進而在2011年推出的電影《金陵十三釵》正式出道，該片更是當年華語電影的票房冠軍，倪妮憑藉此電影獲得了第六屆亞洲電影大獎最佳新演員獎，而人氣越來越旺的她，隨後還被與Angelababy、楊冪、劉詩詩一同被評為新生代「四小花旦」之一。

張藝謀近年受訪，表示挑演員的標準是「這張臉要適合大銀幕拍」，現實肉眼看到的美女不一定適合上鏡頭，更強調不喜歡整容臉，「整容下去就完了」，不僅會失去先天父母給的特色，還會破壞原本的肌肉，網友點名如鞏俐、章子怡、倪妮等人確實符合這項標準，都是經得起考驗的自然系美女。

獅子座的倪妮個性大方，出道後常公開認戀，2012年她與「蘭陵王」馮紹峰認戀，男方寫下：「老天讓你等，是為了讓你遇到對的人，現在很幸福。上蒼眷顧，感恩」，最後標註倪妮帳號，但兩人3年後宣告分手，2016年倪妮爆出和男星井柏然同居，雙方透過經紀人承認交往，兩年後再透過工作室發表分手聲明，每段戀情都攤在陽光下，但她心中的男神是大家的夢中情人劉德華，透露過去兩人曾合作電影《拆彈專家2》，宣傳時倪妮因穿高跟鞋、高衩長裙，劉德華發現她行動不太方便，便多次上前相救，讓倪妮對華神的體貼感激不已。