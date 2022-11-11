國民黨台北市議員徐巧芯現身留言，獲得大批網友按讚。（圖／取自徐巧芯臉書）

選戰進入倒數時刻，國民黨台北市長候選人蔣萬安昨（10）日宣布請辭立委，展現破釜沉舟的決心。媒體人朱凱翔表示，蔣才宣布請辭，民進黨台北市議員阮昭雄立刻宣布投入補選，一是為了淡化蔣請辭的媒體效應；二則是要挑撥國民黨內在這個選區的兩位強棒，市議員王鴻薇與徐巧芯。對此，徐則現身留言：「我在忙清理蟑螂窩沒空理他。」獲得近2000人按讚。

朱凱翔昨日在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文表示，蔣萬安請辭立委，民進黨阮昭雄立刻宣布投入補選，一是為了要讓補選話題淡化蔣請辭的媒體效益；二是要挑撥國民黨內在這個選區的兩位強棒，王鴻薇與徐巧芯，目的也是要創造新的話題來壓蔣請辭的效益。

朱凱翔提醒，面對民進黨的計謀，「別中計，無視就好」，畢竟阮昭雄連市議員都被「口譯哥」趙怡翔擠掉了，「難道中山區立委會輪到他選嗎？」

徐巧芯本人現身此文留言：「我在忙清理蟑螂窩沒空理他。」獲得近2000人按讚，網友紛紛回應：「支持巧芯清蟑螂窩！把這些吸納稅人錢的臭蟑螂，通通清光」、「昭雄自己也知道，他大概只剩能『宣布投入』而已」、「他大安文山吊車尾選上，要選立委？沒他的份！」「初選都失敗了 還選什麼？」「笑死，不自量力」。