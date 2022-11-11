國民黨前台北市議員羅智強今(11日)在臉書以「民進黨的奧步 又來了」為題發文，並列舉綠營這段時間以來，從各式無根據民調帶風向、多個縣市發放夾報黑函抹黑張善政、謝國樑與林姿妙、抹黑侯友宜苦讀的博士學歷、運用學生開記者會抹黑柯志恩等等事情，而最令他最驚訝的是，竟然還有臉出來開「反擊奧步」記者會，「是在自介，還是做賊的喊抓賊？民進黨如今確實選情告急」。

羅智強指出，這一點從他們奧步百出、突破各種下限，社群與電視台投入天文數字狂撒廣告，以及定調不敢辭立委、通通雙標帶職參選就看得出來，而民進黨還是搞不懂，「他們選情告急 不是因為花的錢太少，而是因為他們做的事太少 關心民眾太少！」

羅智強進一步談到，如果民進黨和侯友宜市長一樣好好做事，何愁得不到民眾的支持？如同張善政痛心指出的，當真實詐騙、囚禁虐待的慘劇在台灣、在桃園真實上演，蔡英文、鄭文燦忙著輔選，警力都去維安大官，鄭運鵬還忙著與民進黨部出夾報抹黑文宣，誰在乎民眾的生命安全與權益受損？因此呼籲大家願意站出來投下手中的一票，給真正善良、專業、無私 關心民眾權益，有能力實踐正向願景的候選人。