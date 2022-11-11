雖然疫情減少許多面對面交流的機會，桃園仍持續透過多種方式與日本維繫交流。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

日本台灣交流協會台北事務所副代表橫地晃特別以台語致詞，他表示很開心看到台灣邊境逐漸開放，讓台日雙方的交流能恢復到以往面對面對談的方式。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

千葉縣銚子市觀光商工課觀光推廣室長小川正俊分享交流經驗。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

宮崎縣商工觀光勞動部觀光經濟交流局山下榮次局長分享交流經驗。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

參訪桃園忠烈祠。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

參訪桃園忠烈祠。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

參訪一寸鮮農場。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府秘書處10日舉辦台日城市交流經驗座談會。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府秘書處10日舉辦台日城市交流經驗座談會。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府秘書處10日舉辦台日城市交流經驗座談會，以「疫情後城市外交的多元化與作法」為主題，邀請日本宮崎縣、香川縣、銚子市、千葉縣、成田市等締盟城市的國際事務負責人分享交流經驗，期盼藉由城市間的互動，共同發展出更完善的疫後新城市外交模式，鞏固桃園與日本締盟城市的情誼。

秘書處長顏子傑表示，桃園現有超過227萬人口，不僅是國門之都，也是全台工業產值最高，也是市民平均年齡最年輕的直轄市。104年之後，桃園與日本7個城市締結為友好交流城市，包括千葉縣、宮崎縣、香川縣、千葉縣成田市、石川縣加賀市、和歌山縣有田郡湯淺町及今年新締結的千葉縣銚子市，累計接待超過150個日本官方訪團。目前台灣已鬆綁邊境管制，很高興近期迎接的第一個訪團就是宮崎縣日隈俊郎副知事及宮崎縣議會中野一則議長一行，相信各友好城市都希望與桃園國際機場的直飛航線可以早日恢復，也期望近期桃園的官方訪團有機會赴日拜訪。

顏子傑也說，雖然疫情減少許多面對面交流的機會，桃園仍持續透過多種方式與日本維繫交流，如透過線上視訊會議、在桃園舉辦國際友好交流城市物產展，與友好城市相互支援防疫物資，出版《桃園散策》促進疫後學生團體旅行等等，讓彼此情誼不因疫情而削減。

顏子傑指出，體育外交是台日交流的重要橋樑，去年桃園市組織公務人員壘球隊，邀請日本交流協會組成的外交人員壘球隊，在桃園國際棒球場進行了一場難忘的友誼賽，此外也包括與千葉縣的桌球移地訓練、馬拉松賽事交流，與香川縣的女子壘球移地訓練、馬拉松交流等，都是可以持續進行的交流項目。

在文化藝術方面，2016台灣燈會在桃園舉辦，曾邀請成田市新勝寺「百年山車」首度登台，參加台灣燈會踩街表演，桃園的大溪社頭也曾於成田藝能際演出；疫情前，桃園與香川分別舉辦地景藝術節與瀨戶內海藝術祭，文化互訪交流密切，希望這些文化藝術的相互激盪，在疫情後都可以恢復熱絡。

顏子傑強調，在教育及觀光方面，桃園期盼加速恢復與日本友好城市畢旅交流，也希望藉由《桃園散策》專書就桃園史地文化、台日交流的介紹，促進更多姊妹校、畢旅或修學旅行互訪，相信台灣與日本的家長都相當放心小孩到彼此的國家旅行。另外，銚子市與桃園觀音區同樣具有觀光亮點，也都是未來可以加強互動的著力點。

日本台灣交流協會台北事務所副代表橫地晃特別以台語致詞，他表示很開心看到台灣邊境逐漸開放，讓台日雙方的交流能恢復到以往面對面對談的方式。桃園是一個多元兼容並蓄的城市，今年在協會的見證下，千葉縣銚子市與桃園市正式締盟，成為第7個日本友好城市，期待桃園能與日本有更多城市交流，不僅是在經濟、教育上，甚至運動賽事、文化祭典都可以進一步合作，也相信今日的座談一定能夠有豐碩的成果。

本次日本各城市來訪貴賓亦就疫情間國際交流現況、外交作為及須面對的困難等，相互交換經驗。宮崎縣山下榮次局長提及由於邊境的封鎖，出國訪問已不能再是唯一的交流手段，為因應未來可能再次發生的困境，各城市必須發展出更多元的外交風格；香川縣菊地達治課長和千葉現銚子市小川正俊室長也認同多元化的交流方式，千葉縣木村洋志課長及千葉縣成田市菅井良江課長則更進一步說明，雖然多元化的發展方式有助於打破疫情的限制，但卻衍生出如時差和科技不對等的問題，仍有待解決。而各城市代表也都認同，隨疫情減輕，延續疫情間發展出的交流模式，加上逐漸恢復人與人之間的面對面交流，或可讓彼此的交流更加堅實鞏固。

同日下午市府亦安排與談人訪團一行前往桃園忠烈祠、一寸鮮農場、米倉劇場和景福宮等景點參訪，增進對桃園文化觀光景點的認識；座談會本府出席長官，秘書處長顏子傑；本次出席貴賓，日本台灣交流協會台北事務所副代表橫地晃、宮崎縣商工觀光勞動部觀光經濟交流局長山下榮次、香川縣總務部知事公室國際課長菊地達治、銚子市觀光商工課觀光推廣室長小川正俊，及線上參與的千葉縣綜合企劃部國際課長木村洋志和成田市城市推廣部文化國際課長菅井良江。