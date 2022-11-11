在漫威宇宙中，以「美國隊長」一角聞名的男星克里斯埃文斯（Chris Evans），曾被雜誌《people》封為「2022年最性感的男人」，近日他被外媒爆出密戀同為演員的女星艾芭巴普蒂斯塔（Alba Baptista），據悉兩人已經交往長達一年。

過去克里斯曾以精緻外貌以及塊塊分明的健壯身材。通殺一片男女粉絲，更被封為「同志天菜」。然而，->然而，專注在演藝事業的克里斯，甚少出現花邊新聞。豈料，近日卻被媒體報導早已陷入熱戀，對象是小她16歲的女星艾芭巴普蒂斯塔。女方過去主演葡萄牙電影《Miami》奪得西班牙影展最佳女主角，其參演電視劇《修女戰士》更是多次在Netflix點播排行榜中上榜前十名。

2021年時，艾芭巴普蒂斯塔開始在社交平台上關注克里斯以及他的家人。自此，粉絲們開始傳出兩人已經在交往的謠言。而在今年，克里斯接受《People》雜誌訪問時指出他在工作之外，也想要建立家庭。被粉絲們推測是已經有了想要結婚的對象。近日，克里斯評論了艾芭巴普蒂斯塔的相片，讓兩人交往的傳聞再次躍上版面，引發網友熱議。

綜合外媒報導，有知情人士透露克里斯與艾芭巴普蒂斯塔已秘密交往長達一年，他們非常相愛，而且克里斯的家人和好友們都非常喜歡她。雖然至今為止兩人都未出面回應此事，但粉絲相當看好兩人的後續發展。