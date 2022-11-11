拓荒者繼續跟爵士成為本季西區兩大黑馬球隊！儘管利拉德、紐基奇兩大主力都穿便服場邊觀戰，拓荒者11日仍靠葛蘭特27分、8籃板、4助攻與4抄截，安芬尼西蒙斯也拿23分，爆冷只用殘破陣容以106比95擊潰地主鵜鶘搶下3連勝，拓荒者目前9勝3敗，排名高居西區第2。

雖然鵜鶘上半場靠著錫安威廉森、英格拉姆兩大主力的火力，很快就擴大領先優勢到兩位數，可是這兩大主力也提前陷入犯規麻煩，錫安威廉森更在上半場還剩3分38秒就吞3犯，也讓拓荒者趁機追上，上半場打完，鵜鶘57比51領先。

來到第3節，鵜鶘頻頻發生失誤，加上英格拉姆5犯、錫安威廉森4犯，讓拓荒者逐漸追上，甚至超前，更靠葛蘭特末節瘋狂火力，拓荒者打到最後3分32秒，反以102比90取得兩位數領先，更讓英格拉姆犯滿畢業，鵜鶘已經無力反撲。

拓荒者除了葛蘭特與西蒙斯優異表現，哈特也拿17分、7籃板，利托替補攻下15分，威斯洛12分、8籃板及6助攻；鵜鶘以錫安威廉森29分最高，莫菲16分，英格拉姆14分，麥科倫13分、7助攻與7籃板，鵜鶘目前6勝6敗暫居西區第8。