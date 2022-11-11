台中市長盧秀燕11日展開首站路口拜票，她表示，在她上任台中市長後，空品不良日從1年的70至80天不等，降到僅約20天，已大幅改善。（陳淑芬攝）

中市今早天空即霧濛濛，空汙議題再受矚目。尋求連任的台中市長盧秀燕一早在路口拜票行程受訪時指出，在她上任台中市長後，中火從1年燒媒1500萬公噸，到目前的1200萬公噸，減少300萬公噸；空品不良日從1年70天至80天不等，降到僅約20天，已改善4／5，她爭取連任，會繼續努力加以改革。

盧秀燕昨天請假正式投入選戰，在中火所在地的龍井區的市政說明會表示，她4年前的「中火減煤」等競選政見是「說到做到」，中市今天一早天空即霧濛濛，不過，中市各測站空氣品質指標（AQI）約在71至120間，屬於「黃色」的「普通」到「橘色」的「敏感」等級之間，空汙議題再度引起民眾關心。

盧秀燕一早在台灣大道二段與忠明路口展開路口拜票行程時表示，在她上任台中市長前，中火1年燒掉1500萬公噸的媒，造成空汙傷害市民健康，在市府的溝通及要求下，中火目前1年燒煤1200萬公噸，減少300萬公噸，換算成1天可減少燃煤1萬噸。

盧秀燕說，台中市並推動「藍天白雲計畫」，目前ibike站、電動公車都是全國最多，空品不良日從1年的70至80天，降到僅約20天，已改善4／5，她爭取連任，會繼續努力加以改革。

台中市環保局長陳宏益進一步說明指出，台中市在2015年到2018年的空品不良日（AQI大於100）天數，由每年約70至80天不等，到今年預估將低於20天，不良日數大約只有過去的1／5，換句話說，台中市空品良好等級或普通等級（AQI小於100）的天數，今年已高達近95％。

至於近日空氣品質問題，陳宏益指出，根據氣象局的預報，近日至11月13日止，台灣地區吹的是屬於微弱東風，因中央山脈的阻擋，中南部位於背風面，幾乎是無風擴散不良的狀態，加上霧氣較濃所以民眾會覺得能見度不佳，空品為「普通」或「敏感」等級，不過，仍然是台中市歷年來11月份的最佳空氣品質。