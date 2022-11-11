美國10月消費者物價指數(CPI)增幅低於預期，關鍵通膨數據顯著降溫，聯準會官員釋出鴿派訊號，美股強力噴出，道瓊收漲1201點，費半漲幅更逾10％。全球股市強力彈升，台股也在台積電(2330)大漲8％帶動下，指數一度收復14000點，預估成交金額3700億元。

台股今天呈現量價齊揚走勢，指數跳空上漲站上季線，台積電為領先指標，台積電即將觸及季線反壓，不過月線翻揚，外資本周有回補買盤，有機會在月線及季線之間震盪，有助於支撐台股指數表現。

由於股市大漲，美元指數跳水，台幣今天強勢彈升5角，外資在現貨連續三個交易日買超台股，外資期貨未平倉多單也出現加碼，本土投信在集中市場呈現買超，另外，集團股年底作帳行情啟動，外資態度不再偏空，台股有望維持多方反彈架構。

分析師認為，技術指標中，日KD指標維持黃金交叉、RSI維持50多方區之上，不過，已經逐步進入超買區，加上季線及14000點整數大關卡通常不易一次站穩，短線仍拉回修正可能，建議壓回再行介入。