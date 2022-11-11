美國聯準會主席鮑威爾11月會議中雖然未鬆口停止升息，但暗示將逐漸放慢升息步調，市場開始預期此波升息周期即將進入尾聲。元大投信認為，根據經驗，美債殖利率高點通常會領先結束升息的月份1~3個月，現階段布局投資級企業債有三大理由。

首先是「時機好」：根據歷史經驗，美債長短天期殖利率倒掛後，美國經濟很大機率將落入衰退，對於債市承接買盤有一定吸引力，此刻買進可提先布局美債殖利率緩升，甚至是停止升息後的殖利率回落行情。

其次是「價格甜」：為了因應近40年來最嚴峻的通膨環境，今年聯準會升息激進速度為1980年來首見，至今已升息15碼，投資級企業債價格（指J.P. Morgan 美國流動性債券指數）也在前10個月回檔21.5%，並顯著跌破百元價，甜蜜價格為1990年來難得一見。

最重要的是「收益美」：美國連續快速升息推升債市殖利率，各天期投資級企業債殖利率相較去年低點，揚升幅度達到2.6至4.7個百分點不等，以信用評等A的公司債來看，各天期收益率約介於5.2~5.8%之間，優質收益正誘人；且因為投資等級企業債的違約率明顯較低，發行者也都是國際知名龍頭企業例如微軟(Microsoft)、寶僑(P&G)、輝瑞(Pfizer)，因此即使面臨景氣高度波動的環境，仍可為投資人持續創造「看得到，也吃得到」的優質收益。

元大投信看好此刻是逢低布局投資等級債券時機，推出「元大全球投資級債券傘型基金」，包含三檔不同天期的子基金，分別是「元大0至2年投資級企業債券基金」、「元大2至10年投資級企業債券基金」、「元大10年以上投資級企業債券基金」，透過不同天期切合不同的投資取向，即將於11/21起開始募集。