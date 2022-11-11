無黨籍台北市長候選人黃珊珊今上午前往松山區龍城市場掃街，會後受訪。（陳薏云攝）

年底選舉在即，台北市長選戰進入白熱化戰局，各界民調紛紛出爐，也有許多名嘴分析，無黨籍台北市長候選人黃珊珊勝選關鍵，是年輕人出門投票衝高投票率，對此黃珊珊表示，不管是年輕人，任何人都應該出來投票；黃也表示，每一個人都可以決定台灣的未來。

黃珊珊今上午前往松山區龍城市場掃街，會後受訪表示，希望不管是年輕人，任何人都應該出來投票，這次有18歲公民權，修憲門檻非常高，所以一定要請大家出來投票，未來四年到八年，這個台北市長非常重要，將面對很多挑戰，極端氣候、人口老化，還有台北市的居住正義，高齡少子，這些可能都是必須要有即戰力的。

近期兩份民調都顯示黃珊珊位居第二，黃珊珊表示，民調封關之前會有更多民調，都會參考，最近離選舉比較近，民眾表態的意願也比較高，很多潛在的民眾已經有投票的意向，不要光看民調數字，去問問身邊、周邊的人就知道，應該要投給誰。

而至於要如何催出年輕人的選票，黃珊珊表示，每一個人都可以決定台灣的未來，所以這次投票當然希望大家都能夠出來。另有媒體問及是否會喊出「這票聽孩子的」等相關口號，黃珊珊則表示，「掃街時遇到有些阿嬤都跟我說，是我孫子叫我投給你的，看起來不用我們宣傳，其實孫子已經開始做這件事。」

另黃珊珊在臉書上寫下自己最欣賞的政治人物是前行政院長孫運璿，孫的貢獻以及執行力都值得學習；不過卻遭民進黨籍候選人陳時中認為是搶深藍選票，對此黃表示，台灣人不會再把這個事情變成藍跟綠吧，執行力難道還有顏色嗎？

黃表示，孫運璿是工程師，有工程師的科學又有人文關懷，然後最重要的是他是一個徹底的執行者，包括規劃完的執行。黃珊珊另強調，重點在於執行，規劃社宅那簡單，但要真正地做出來才不容易，包括防疫，講一講很容易，執行力比空話重要。