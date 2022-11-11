苗栗縣長候選人鍾東錦競選總部執行長徐廷琮、新聞發言人洪志彥，11日在律師饒斯棋陪同下舉辦記者會，指控民進黨候選人徐定禎散發不實內容文宣欺騙選民，經律師團蒐證後，今天委請律師要對徐定禎提告加重誹謗、意圖使人不當選等告訴。

饒斯棋指出，11月9日下午、11月10日上午分別在苗栗縣頭份市信義路、苗栗縣後龍鎮博愛街，發現有人在發放徐定禎親筆簽名複印、徐定禎後援會署名的黑函，黑函上印有鍾東錦名字跟照片，且黑函內容提及「如果選出一個殺過人的縣長」、「縣長打死過人好可怕」、「黑道」、「掩埋場白手套＋違法堆砂石＋修法圖利自己」、「鍾東錦自爆當前議長白手套」等完全沒有證據的不實事實。

饒斯棋表示，徐定禎身為本次縣長候選人，不可能不知道黑函對於民主社會選舉危害，而竟然還選擇用散布黑函的方式，惡意攻擊鍾東錦。此外，「白手套」的謠言也經過最高法院判決確定是不實的指控，且黑函上的內容已經明顯將鍾東錦與假消息作連結，企圖誤導選民。

而「黑道」、「殺過人、打死過人」等說法，也沒有具體事證，完全是抹黑鍾東錦。散布黑函的行為已經明顯構成加重誹謗及意圖使人不當選等罪嫌。因此針對在黑函上署名的徐定禎、及散布黑函者，律師團已經分別在11月9日、10日提出告訴。

徐廷琮表示，在選舉過程中，鄉親想看到的是候選人端出牛肉政見以及對苗栗縣未來的願景規畫，但這一場選戰中，只有看到鍾東錦提出具體可行的政見與福利政策，反觀對手不是畫大餅、就是抹黑造謠，徐定禎陣營這一次散佈的黑函，內容完全與事實不符，但他們竟把責任推託給媒體，說是引述媒體報導。

徐廷琮指出，如果他們對於鍾議長的指控都是真的，那請提出證人、證物，就像競選總部之前發布「國民黨候選人謝福弘密會前立法院長蘇嘉全」的文宣，就有證人出面作證，確實有一場要求「不能拍照」的聚會。

不像徐定禎陣營就是沒有任何證據，只好說文宣上的內容都是聽人家講的、媒體報導的，這根本就是栽贓嫁禍、故意汙衊，因此，競選總部希望透過司法端正選風，不要再讓民進黨這樣惡搞下去，否則台灣的民主法治，將會成為全世界的笑話。