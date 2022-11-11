疫情衝擊弱勢家庭經濟且大學學費調漲，創辦多年的群園事業機構「群園助學金」，為減輕大專生學費壓力，今年共發出1500萬助學金，為歷年來規模最大，全國計750位大專學子受惠，今年助學金申請資格已審核完畢，通過的學生將可獲得2萬元助學金。

群園事業機構指出，今年起開始申請對象限大專生，學校共推薦360件計錄取212件，自行申請共1319件計錄取538件，總計申請1679件，共有750位大專學子通過申請，錄取率44.7％。申請方式則有學校推薦及自行申請兩種，保留名額給學校推薦之經濟弱勢學子，顧及學子的權益與公平性，亦開放學子自行申請。

群園事業機構指出，這幾年受疫情影響歇，經濟普遍受到波及，群園事業機構有感於學費問題是許多家庭最沉重負擔，為助學子減輕壓力，不會因疫情影響而中斷學業，今年持續頒發「群園助學金」並擴大規模辦理，直接挹注經濟困難學子。

「群園助學金」主要是關懷經濟資源不足的學生，包括單親家庭、隔代教養，失依、家庭中有失業、疾病、入監或行蹤不明的家人或本身突遭變故的學生，這其中不乏有低收入戶、中低收入戶、身障、特殊境遇等弱勢學生。

群園事業機構表示，111學年度頒發1500萬元助學金，於11月10日公告結果，11月底前撥款完成，盼協助優秀好學、積極向上的大專青年，讓他們更有力量改變自己改善生活，也期許學生有「助人」的理念，畢業後回饋社會。