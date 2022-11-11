光田神經外科醫師程久俊建議民眾頭部若受到撞擊，既使未出血也應該到院檢查。（陳淑娥攝）

台中80歲何姓老翁因攝護腺肥大接受手術，術後恢復良好，不料，出院前一天，老翁眼神微樣，且握手時力量變弱，會診神經內外科後，發現「慢性硬腦膜下腔出血」，原來是老翁3周前曾跌倒撞傷頭部，後遺症現在才出現。家屬感謝醫師細心觀察，並立即獲得醫療處理，目前老翁已逐漸回復健康。

光田綜合醫院泌尿科醫師丁原田表示，當時該名患者因攝護腺肥大，預計到院施作攝護腺手術，術前反應都相當正常。然而，出院前一天查房時，感覺患者手部力量變弱，眼神無法對焦，反應也變慢，因而判斷術後狀況有異，立即會診神經內科，發現老翁右腦竟有外傷所致瘀血，最後緊急聯絡神經外科來處置。

經家屬仔細詢問後，老翁憶起3周前，在整理農用器具時，不慎滑倒而撞傷頭部，當下痛至昏迷，但之後又醒來，且頭部劇痛過幾天也消失，因此不以為意，也未就醫，豈料腦部因此出現瘀血，幾周以來慢慢瘀積，最後阻塞大腦，幸好發作當下人在醫院，才能立刻緊急救治，術後也恢復良好。

光田綜合醫院神經外科程久俊表示，該名老翁在跌倒後，腦部因受到外力撞擊而產生「硬腦膜下腔出血」。「當腦部在遭受外力撞擊後，雖然並無外傷，但腦內其實正些微出血，有時這些小血塊會被人體吸收，就沒有大礙；但如果這些血塊無法被人體吸收，就會瘀積在腦中且不斷地膨脹，最後壓迫到大腦，就開始出現症狀。」雖然患者在撞擊後頭痛了好幾天，但因為當時瘀血不大，症狀不明顯，所以過幾天自行好轉，腦部瘀血也就被忽略了。

程久俊建議老人家不要諱疾忌醫，目前腦部的瘀血或外傷，手術已不需要打開頭蓋骨，只要用微創手術做引流讓瘀血流出，就能改善問題，不但傷口較小，恢復的時間也比較快。

由於泌尿科中有不少就診患者都是老人家，因此丁原田相當熟悉跟長輩溝通與照顧，此次患者家屬也相當感謝他的細心觀察及迅速處理，才得以及早處理腦傷。他也提醒民眾，若家中有長輩言語或反應突然變得遲緩，就可能是腦中風或是腦傷可能。

程久俊則提醒民眾，當頭部因跌倒、車禍等因素受到撞擊時，即使未出血，最好還是至醫院檢查是否有內部出血或瘀血的狀況，讓專業的醫護人員判斷是否該介入處理，才是最安全的處理方式。