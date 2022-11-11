美國通膨漲勢放緩，美元顯著回落，帶動人民幣走高，在岸價（CNY）11日早段漲破7.18，最高至7.1714，最新漲逾600個基點。

香港信報報導，人民幣兌美元在岸價盤中報7.1857，較10日下午4時30分收報7.2474，大漲617個基點或0.85％，較晚上11時30分最後成交價7.1845，走弱12個基點。

離岸價（CNH）更曾漲破7.16，最高至7.1519，盤中報7.1839。官方11日開出的中間價報7.1907，較10日報7.2422，漲515個基點或0.71％，創10月31日以來新高。

隨著中期借貸便利（MLF）續做和稅期臨近，人民銀行公開市場逆回購操作連續3天緩步增量。

中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，11日展開人民幣（下同）120億元7天期逆回購操作，利率仍持穩在2％。單日淨投放擴至90億元，本周則淨回籠800億元。

路透統計，本周共有1,130億元逆回購到期，其中7日到期的700億元占大多數，11日為30億元。