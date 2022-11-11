受到前一日美股強漲行情激勵，11日台股同步呈現開高大漲行情，在台積電領軍以及各類股全面上揚，指數帶量開高站上季線，高檔曾突破萬四達14,045點，雖然有短線獲利了結賣壓，盤勢仍維持13,900點上高檔震盪，且短短一個小時爆出1,700億元成交量。

啟發投顧下周看好五大題材類股，包含：ABF載板股、矽晶圓股、砷化鎵股、IP股、車用電子股等，預期下周指數區間介於13,000-14,500點。

啟發投顧分析指出，近期三項國內外利多因素，包含：

1.美股指數強漲效應，美元大幅貶值，跌破慣性支撐60日均線，有助外資回流買超權值股，帶動加權、櫃買表現強勢。

2.近期出現「法說會利空」，不但不跌，甚至股價表現強勢的現象，包括驅動IC的天鈺、聯詠等，市場開始回頭關注這些跌出投資價值，且最壞狀況已經過去的股票。

3.美國10月CPI受惠低基期效應，年增7.7％明顯優於市場預期的8.0％、與前期8.2％，美債價格、美股受到激勵上揚，美元貶值，FED升息幅度與終點可望趨緩。