美國空軍MC-130J特戰運輸機在北極圈成功實測投放增程巡弋飛彈

美國空軍首度在海外測試「迅龍（Rapid Dragon）」系統，由飛行中的運輸機從後部投放在托盤上的巡弋飛彈。

據《防務新聞》（Defense News）11日報導，美國空軍研究實驗室（US Air Force Research Laboratory）說，1架MC-130J特戰運輸機周三在挪威海上空，利用暱稱為「盒內彈艙（bomb bay in a box）」的系統，投放了聯合空對地距外飛彈—增程巡弋飛彈。

美國空軍研究實驗室「迅龍」專案經理伊凡斯（Dean Evans）說，這次成功的試射顯示，專案從紙上的概念到實彈試射，前後只花了短短兩年。他並指出，如今美國歐洲特種作戰司令部（Special Operations Command Europe，SOCEUR）已在北極圈使用「迅龍」。他並強調，這證明了該團隊致力迅速部署，以滿足作戰人員的需求。

而美國歐洲特種作戰司令部周三在網上張貼的錄影從多角度顯示，MC-130J在挪威安德亞島防空靶場（Andøya Space Defense Range）的測試過程。錄影顯示，MC-130從打開的貨艙投放裝有降落傘的「迅龍」部署箱，隨著主降落傘張開，其他4個穩定降落傘也跟著張開。

當部署箱呈垂直狀時，就會向下釋出增程型聯合空對地距外（JASSM-ER）飛彈。而在短短幾秒內，飛彈的飛翼和尾翼就會迅速張開，而發動機也會啟動，向目標飛去。這是自從美國空軍2021年12月在墨西哥灣（Gulf of Mexico）摧毀目標以來，第一次進行「迅龍」實彈試射，也是首度在美國大陸以外運用這概念。