台灣超馬好手羅維銘，連續兩年成功挑戰紐約3100英里（約4988.9公里）超級馬拉松賽事，今年更突破個人及亞洲紀錄。羅維銘11日出席返台後首場個人記者會，宣布與台灣自創運動服飾品牌「2124」簽下百萬代言合約，並向賽事期間慷慨贊助的各家廠商以及幕後團隊道謝；最重要的靈魂人物，則是陪他一起征戰美國、身兼補給員的太太徐春梅，羅維銘獻上深情擁抱感謝太太，場面相當溫馨。

吃素三年的羅維銘特地將感恩餐會選擇在蔬食餐廳禪風茶樓舉辦，也是與創辦人嚴心鏞希望將蔬食料理發揚光大，讓更多人喜歡吃蔬食的理念不謀而合。因應疫情也為與會來賓準備獲中研院專利、技術雙授權的紫蘇飲，可以潤喉爽聲。羅維銘藉此勉勵大家多運動促進健康，也要注意飲食搭配、保養身體。

「超馬老爹」羅維銘今年二度獲邀參賽跑3100英里，以46天15小時1分43秒，打破個人去年成績並再次創下亞洲紀錄，更於開賽首日跑出85英里（136.8公里），寫下賽事期間的單日最高紀錄，他同時也是全球最高年齡參賽且完賽的唯一選手。

羅維銘11日舉辦感恩餐敘記者會，分享自己今年參賽的種種過程，他說每天不間斷地跑，最重要的是保持一顆平常心，並表示自己堅持長跑的力量，正是來自於大家的支持。比賽期間他著服飾品牌2124、ONE STYLE的運動服，穿母子鱷魚的Y拖，並以鋭速運動醫學、GA黃金甲、飛跑、享活提供的營養品交替補給，Garmin則是提供運動手表等，羅維銘用跑步將台灣品牌帶上世界舞台，賽事期間吸引諸多國際目光。

記者會上除了感謝多家廠商熱情贊助，羅維銘更宣布與2124擴大合作，成為品牌代言人，2124與財團法人紡織產業綜合研究所合力研發的「AERODRY背心」，將獨家技術運用於跑衣中，讓衣服同時具有親水及疏水兩項功能，無痕印花水波紋設計更讓服飾有立體快乾效果，是兼具舒適、功能性以及美觀的「科技衣」，加上有漸進式壓差功能的小腿套助陣，也是羅維銘此次參賽的秘密武器之一。

而去年隻身參賽的羅維銘，今年有了太太徐春梅陪伴，讓他更能專注在跑道上；陷入低潮時，也是太太幫助他轉念。即便兩人一開始因故有小摩擦，但後來習慣賽事節奏後，培養出良好默契，最終成績比起去年進步了將近兩天，羅維銘將所有榮耀歸給太太，與她共享。

已連續舉辦26年的「超越自我3100英里跑挑戰賽」（Self-Transcendence3100 Mile Race），為世界上距離最長的超級馬拉松賽。羅維銘提到，這場賽事給了跑者一個人生目標，「這邊沒有競爭者，只有參與者，我們超越自己就感到無比快樂」。這次比賽結束，羅維銘更期待的是，可以找到接班人，一年又一年跑下去，繼續讓台灣國旗在國際舞台飄揚。

比賽全程提供蔬食，並規定選手必須在52天內跑完3100英里，時間從早上6點持續到午夜12點，剩下的6個小時，為主辦單位規定的休息時間，強迫選手們不得跑步過度。特別的是，整場比賽的場地聚焦於紐約皇后區的愛迪生高中周邊，跑完一圈是883公尺；也就是說，同樣的場地要重複跑完5649圈，才算是完成賽事。