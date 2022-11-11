苗栗縣長徐耀昌等人，今天以揭開大型禮物盒的儀式啟用嶄新的操場跑道。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣立興華高中操場跑道年久失修，獲中央補助1148萬元經費整建全新平整的PU跑道，校方11日舉辦校慶園遊會，縣長徐耀昌等人為校慶活動揭開序幕，並為嶄新操場跑道剪綵啟用，期待全校師生在健康、安全、友善的運動空間盡情揮灑汗水，在運動領域發光發熱。

興華高中跑道排水問題造成鋪面高低不平且有多處破損，在縣長徐耀昌及立法委員徐志榮等人的積極爭取下，獲教育部體育署補助經費1148萬元。

興華高中校長胡文生指出，學校設有體育班，田徑是體育班專長項目之一，操場跑道因使用年限久，尤其跑道隆起造成恐將造成運動傷害，幸好在縣府支持與協助下，獲得經費得以打造標準300公尺，採用與國際級賽場同等級的全密式PU材質，適合各類競賽活動使用。

苗栗縣長徐耀昌、教育處長葉芯慧、議長鍾東錦、興華校長胡文生等人，今天以揭開大型禮物盒的儀式啟用嶄新的操場跑道，眾人手持彩帶，拉開禮盒的瞬間有五彩氣球冉冉上昇往天空飛揚，象徵興華高中學生未來一飛衝天。跑道啟用後緊接著開始運動會系列活動，讓學生在嶄新的場域中，比賽跑步及大隊接力等項目，大展身手。

徐耀昌表示，今年度已補助30間學校，共2億3000萬元經費執行運動操場與跑到周邊設施整建工程，讓學校師生及社區民眾享有安全舒適的運動場所，而興華高中培育出許多運動人才，如今有嶄新且安全的操場跑道將成為體育訓練的專業場所，期待興華的學子們不管在學業或運動等自己喜歡的領域中，學習專業展現優勢。