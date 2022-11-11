MSCI今(11)日公在最新一季度調整，若以成分股來看，此次權重調升最多為新增成分股藥華藥(6446)權重為0.37%。藥華藥今日股價開高走高，飆漲超過6.6%，盤中股價最高達522元。

藥華藥自行研發生產的新藥Besremi(Ropeg,即P1101)在美國上市第一年即榮獲「生物技術突破獎」中「年度最佳治療藥物大獎」，是唯一一家獲獎的台灣生技新藥公司。

生物技術突破獎由BioTech Breakthrough機構每年評選出年度具創新且和產業最佳解決方案的生技公司和產品，今年有來自全球12個國家、超過1,350家公司參與遴選，獎項涵蓋生物製藥、基因體學、治療、診斷、細胞生物學、免疫學、生物資訊等類別，由業內在技術、商業、學術及行銷領域的專家評審團進行全面分析和評估，評選標準包含創新性、效用、易用性和可管理性、功能性、及對社會的價值及影響力。

藥華藥10月營收為2.75億元，月增7.70%、年增548.29%，前10月營收超過23億元。藥華藥指出，10月營收主要是罕見血癌新藥Ropeg(P1101)，美國區維持雙位數成長、亞太地區營收略降，至於歐洲10月並未出貨。

藥華藥新藥Ropeg將在12月10~13日的美國血液學年會(American Society of Hematology, ASH)有多篇用於真性紅血球增多症的治療，及擴展到其他適應症可能性的研究論文，目前已有線上摘要。