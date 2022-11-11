在售價上升和汽車生產復甦之下，讓車用零件供應大廠大陸集團(Continental AG)將今年營益率的財測推至最高水準；該德國公司並說，預計明年有漲價空間，將把更多的能源和勞動力成本轉嫁給消費者。

該德國公司維持了全年財測展望，並預計經調整後的獲利率將達到4.7%至5.7%區間的頂端；但是警告稱，整體商業環境仍有高度波動性。

財務長Katja Duerrfeld表示，至今為止，公司的供應商看起來似乎能夠承受今年冬季不斷上漲的能源成本。她補充說，潛在的天然氣短缺將衝擊到供應商，而不是該公司本身。

以生產馬牌輪胎聞名的大陸集團，第三季經調整後息稅前獲利(EBIT)為成長47%，達到6.05億歐元，高於10名分析師做出的平均預測5.19億歐元。

大陸集團周四在法蘭克福的股價大漲7.6%，收報59.76歐元。

不過較高的利率導致上季出現淨虧損2.11億歐元。

半導體短缺正緩慢緩解，全球汽車產量也正從大幅衰減中復甦。

大陸集團表示，第三季產量為季增11.1%，年增27.5%。

財務長也說，該公司沒有理由退出極其重要的中國市場。目前德國國內正就如何管理與中國的經濟關係展開辯論。