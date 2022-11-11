台鐵太魯閣號去年出軌釀49死重大事故案，歷經1年多審理，花蓮地院刑事庭今一審宣判，9名被告，其中承包商李義祥涉過失致死等8罪，被判7年10月、肇逃無罪，外籍移工華文好無罪，檢方表示將上訴；家屬委任律師鄧湘全主張「應具有不作為殺人的間接故意」，律師陳孟秀也質疑「49條人命，1命1個月！」將聲請上訴。

花蓮地院判決，李義祥遭判過失致死5年、採購法3年，合併判處7年10月，至於肇逃部分無罪；華文好無罪；林長清2年8月；台鐵主辦工程司、也是唯一公務員潘堂益被判8年10月，為9名被告中判刑最重；郭國振4年2月；黃平和2年6月、黃文利10月；李進福7年2月；張齊富財4年6月。另東新營造違反《政府採購法》，判罰100萬元，扣案所得337萬餘元沒收。

被害人家屬委任律師鄧湘全對於判決結果深表遺憾，他表示，李義祥在工程車掉落後，眼睜睜看著太魯閣號迎面撞上工程車，並未採取防免措施，應具有不作為殺人的間接故意，客觀上存在不作為殺人行為。李事後留在現場觀看的種種惡行惡狀，更令被害者家屬憤恨不已。

鄧湘全說，律師在審理時向法官說提出變更殺人罪理由，若李義祥警示火車提早剎車，即使無法完全剎住，還是可以減少火車動能而減少死亡人數。無奈花蓮地院仍僅過失致死等罪論處李義祥罪責，將會聲請檢察官上訴。

律師陳孟秀表示，量刑上過失致死5年最高刑期，但「49條人命，1命1個月？！」一審判決未採納一開始被害人家屬的一致主張，被告要用殺人罪審理，因為本案過程中，事實上被告李義祥等人對於太魯閣列車發生意外是可遇見可能性，但仍讓這事重大事故發生，這部分遺憾法院未依殺人罪論處。

花蓮地檢署主任檢察官林俊廷表示，就今天太魯閣號案判決內容，李義祥肇事逃逸無罪及應執行刑部分、華文好過失致死無罪部分，確定會提起上訴，至於其他法院判決有罪的部分，會與檢察官、律師及家屬研議過後，再作決定。